Эксперт считает, что из-за политической ситуации в стране "прихоти Ахметова могут удовлетворить из государственного бюджета".

Политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook рассказал о возможном повышении тарифов на свет для населения.

The Зеленые энергетики столкнулись с интересами "зеленой" партии, - политолог]"Ассоциации зеленой генерации, где львиная доля принадлежит Ринату Ахметову, потребовали от премьер-министра Шмыгаля повысить тарифы на электроэнергию. Поскольку тарифы для промышленности регулирует не государство, а НКРЭ, то, очевидно, речь идет о тарифах на свет для населения. При этом альтернативные энергетики ссылаются на ранее достигнутые с премьером договоренности", - пишет он.

Также политолог добавляет, что из-за политической ситуации в стране "прихоти Ахметова могут удовлетворить из государственного бюджета".

"Вероятно, Шмыгаль и сам не прочь поднять цены. Хотя бы потому, что это выгодно компании Ахметова ДТЭК, где премьер ранее был топ-менеджером. Но сбыться этим планам мешает банальный политический фактор. Похоже, единственной альтернативой в этих условиях станет компенсация высоких тарифов солнечной и ветроэнергетики не за счет потребителей, а из госбюджета. Иначе власти будет сложно избежать социального взрыва", - резюмирует Голобуцкий.

Ранее в СМИ сообщалось, что государство сократило добычу атомной генерации в интересах компаний Рината Ахметова.