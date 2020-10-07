Вакцина від COVID-19 може бути готова до кінця 2020 року - ВООЗ [ Редактировать ]
Коронавірус міцніше узявся за Європу. Лідирує за приростом хворих - Чехія. За останню добу плюс чотири з половиною тисячі інфікованих. Країна обійшла навіть Іспанію - з п'ятниці там посилять протиепідемічні заходи.
Невтішний антирекорд зафіксували і в сусідній Польщі - там три тисячі випадків за добу. Подібна картина також в інших європейських країнах. З 10 жовтня Берлін забороняє роботу барів та крамниць у нічний час. Італія вводить штраф у тисячу євро за перебування без маски на вулиці.
За найоптимістичнішими прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцина проти COVID-19 може бути готова до кінця цього року.
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