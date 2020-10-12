В понедельник, 12 октября, в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

Перед этим Дуда посетил памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Кроме встречи с Зеленским сегодня Дуда проведет встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Переговоры будут касаться двусторонних отношений, евроатлантических стремлений Украины, а также вопросов безопасности в регионе, в частности ситуации на Востоке Украины и Беларуси.

Темой переговоров будут также исторические вопросы. В частности, в Киеве проведут переговоры руководители институтов национальной памяти двух стран Антон Дробович и Ярослав Шарек.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал условие ухода с поста президента.