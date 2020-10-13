Какой знак зодиака самый злобный [ Редактировать ]
Сталкиваясь со злым человеком, мы меньше всего думаем о том, что причиной такой - неприятной - его сущности может стать знак зодиака, под которым он родился. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый злобный.
Итак, на первом месте оказался Овен. Если у Овна хорошее настроение, то лучшего друга не сыскать. С таким товарищем скучно не бывает, он всегда придет на помощь. Это активный друг.
Однако будьте готовы стать свидетелем (участником) настоящей огненной бури, устроенной разозленным или пребывающим в дурном настроении Овном. А что вы хотели? Он представитель знака стихии Огня.
Упрямство и вспыльчивость частенько присуще Овнам, с которым непросто договориться, поскольку они могут игнорировать логические доводы собеседника.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый удачливый.
по теме
Какой знак зодиака самый ответственный
Oтвeтcтвeннocть вceгдa cчитaлacь oдним из дocтoйнeйшиx кaчecтв
Какой знак зодиака самый депрессивный
Некоторые люди намного чаще привыкли страдать, чем радоваться каждой мелочи жизни
Какой знак зодиака самый находчивый
Бывают люди, которым всегда везет, из любой ситуации для них существует выход
Какой знак зодиака самый любознательный
Есть такие люди, которым все на свете интересно