Сталкиваясь со злым человеком, мы меньше всего думаем о том, что причиной такой - неприятной - его сущности может стать знак зодиака, под которым он родился. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый злобный.



Итак, на первом месте оказался Овен. Если у Овна хорошее настроение, то лучшего друга не сыскать. С таким товарищем скучно не бывает, он всегда придет на помощь. Это активный друг.

Однако будьте готовы стать свидетелем (участником) настоящей огненной бури, устроенной разозленным или пребывающим в дурном настроении Овном. А что вы хотели? Он представитель знака стихии Огня.

Упрямство и вспыльчивость частенько присуще Овнам, с которым непросто договориться, поскольку они могут игнорировать логические доводы собеседника.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый удачливый.