Загострення епідемії: в лікарнях України закінчуються місця в інфекційних відділеннях [ Редактировать ]
Епідситуація у цифрах виглядає так:
За останню добу більш як 5 тисяч нових пацієнтів. Загальна кількість інфікованих COVID-19 українців зросла - їх вже 281 тисяча. І більше половини хворіють у цей момент.
Напередодні найбільше людей заразилися на Львівщині, Харківщині та у столиці. 20 тисяч українців перебувають у лікарнях, і це означає, що в них нелегкий перебіг недуги. Місць в інфекційних відділеннях бракує по всіх регіонах.
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