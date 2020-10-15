Епідситуація у цифрах виглядає так:

За останню добу більш як 5 тисяч нових пацієнтів. Загальна кількість інфікованих COVID-19 українців зросла - їх вже 281 тисяча. І більше половини хворіють у цей момент.

Напередодні найбільше людей заразилися на Львівщині, Харківщині та у столиці. 20 тисяч українців перебувають у лікарнях, і це означає, що в них нелегкий перебіг недуги. Місць в інфекційних відділеннях бракує по всіх регіонах.