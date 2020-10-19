Від боєприпасів очистили понад чотири гектари

Минулої доби на фронті ворог один раз порушив режим припинення вогню. Неподалік Авдіївки найманці атакували з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає.

Крім того, сапери й далі розміновують прифронтові території. Від боєприпасів очистили понад чотири гектари.