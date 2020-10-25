У неділю, 25 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум висловила свою думку щодо явки на місцевих виборах на территорії України.

Люди не бачили змісту йти голосувати і злякалися коронавірусу. Вони більше не очікують допомоги і захисту. Псевдоопитування Зеленського знизило явку і результат у багатьох областях.

Також Шкрум підсумувала висновки, які треба зробити президенту України.

Люди не хочуть псевдотехнологій, піару, "відосиків" або інноваційних ідей. Вони хочуть стратегії, економіки, конкретних дій. Вони хочуть бачити президента лідером. Опитування не дало результату.

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