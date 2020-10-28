В Австралии ученые нашли крупнейший коралловый риф. Об этом сообщает ВВС.

Это первое подобное открытие за 120 лет. Риф высотой 500 метров, что выше чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Находка была сделана на гряде Большого Барьерного рифа.

Риф в ширину достигает 1,5 км.

Ранее у берегов Австралии нашли уникальные "коралловые сады".