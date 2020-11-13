Трамп не здається. Попри те, що дедалі більше світових лідерів уже вітають Байдена як нового президента Америки, чинний глава держави, як може, гальмує процес передачі влади новій команді, наполягає на перерахунку голосів і продовжує судитись.

Хоча американські юристи одностайні в прогнозах, що навіть якщо позови і задовольнять, відсуджених голосів усе одно не вистачить, аби змінити результати.

Які ж плани у Дональда Трампа? І на яких фронтах він веде війну? Про все це - з Вашингтона - Дмитро Анопченко.

Це мала бути урочиста церемонія, а вийшла майже жалобна. Напередодні, у День ветеранів, Трамп уперше, відколи ЗМІ оголосили Байдена переможцем, з'явився на публіці. Насуплений, із опущеними очима.

Постояв замислений під зливою - і мовчки пішов геть. Не приховуючи почуттів: розгубленості та глибокої образи.

І в Конгресі дедалі гучніше лунають заклики, мовляв, "іди вже".

Вибори - закінчені. Трамп - програв, Байден - майбутній президент. То ж годі заперечувати реальність!

Біля Капітолія навіть платформу для інавгурації вже почали споруджувати, не приховуючи - "церемонія - для Байдена". Але президент чинний поступатися не збирається.

У Дональда Трампа зараз три стратегії захисту і три лінії оборони. Перша - суди, де вже сьогодні більше ніж десять позовів, і головна надія - Верховний суд. Друга - Білий дім, його команда й родина. І плани у разі, коли щось не так - у 2024 балотуватися знову. А третій рубіж оборони - ця будівля, Державний департамент. Адже керує ним найближчий соратник Майк Помпео, який каже: "У цій країні лише один президент", і навіть заборонив підлеглим передавати Байдену вітання від іноземних лідерів, які надійшли сюди.

Іноземним президентам та прем'єрам, і навіть понтифіку, доводиться Байдену на мобільний телефонувати - адже доки всі голоси не порахують, дипломатичну пошту йому з Держдепу не передають. Захищені лінії зв'язку - недоступні, і розвідка поки що відмовляється передавати політику державні таємниці.

Але в глибинці, особливо у тих штатах, де ситуація й досі незрозуміла, прихильників Трампа геть нічого не засмучує.

Це Пенсильванія, штат, який дав перемогу Байдену і де й досі рахують голоси. Різниця між суперниками - лише 8 десятих відсотка, тож люди розділені. Всі звинувачують один одного у фальсифікаціях… Республіканці впевнені, що поштою "голосували" "мертві душі".

Дональд Трамп-молодший, син президента США:

Все вже, дедлайн. Але дивним чином з'являються ще коробки. Всі знають, що це протизаконно, але перш ніж рахувати, всі бюлетені змішують разом, і тепер уже ніхто не скаже, які правильні, а які фальшиві.

Команді Трампа вдалося "відбити" в суді частину голосів (з'ясувалося, що дехто голосував без документів), але відсоток такий, що на результат це не вплине. Саме тому "пенсильванську справу" тягнуть - вище.

Верховний суд. Вища інстанція, рішення якої є остаточними. Саме тут зараз позов щодо поштового голосування в Пенсильванії, тобто щодо голосів на користь Байдена.

Трамп намагається довести, що бюлетені, надіслані поштою, не можна зараховувати, якщо конверти доставили запізно.

Ліндсі Грем, сенатор-республіканець:

У президента є повне право оскаржувати результати. Чому? Ну ось, наприклад, у Мічигані вже заявляють і готові під присягою підтвердити, що їм наказували переправляти позначки в бюлетенях.

А ще, і це президент особисто заявляє через "Твіттер", що в нього вкрали голоси через комп'ютерні програми на дільницях, розроблені фірмою Dominion voting systems, наближеною до Клінтонів.

Dominion видалила 2,7 мільйона голосів за Трампа по всій країні. Аналіз даних показав 221 тисячу голосів у Пенсильванії, які переписали з Трампа на Байдена. 941 тисяча голосів за Трампа видалена.

Але юристи переконують: прямих доказів цьому немає, тож гучними заявами й судами Трамп просто підтримує своїх виборців у "бойовій формі".

Сем Фулвуд, експерт Центру президентських та конгресових досліджень:

Він просто шукає, як іще поширити дезінформацію; змусити своїх прихильників повірити, що він бореться за перемогу, й підтримати їхній бойових дух. Переконати - Америка настільки корумпована, що із ним вчинили нечесно.

І все це може допомогти, якщо доведеться реалізовувати третю стратегію захисту.

В оточенні Трампа цілком серйозно розглядають "план Б"- на випадок, якщо в січні доведеться, а схоже, таки доведеться) пакувати валізи. Балотуватися знову, але вже у 2024.

І це не чутки. Один лише приклад. Трамп готується запустити власний телеканал, який стане конкурентом Fox News. Донедавна це була єдина національна телекомпанія, яка його підтримувала. Але висвітлення нею ночі виборів розлютило президента. Тож він почне зі створення власних ЗМІ.

Якщо Трапм і піде з посади, то в очах половини країни залишиться політиком, який не програв. А в якого перемогу вкрали.

Капрі Кафаро, експерт із політичних комунікацій American University:

І це дуже небезпечно! Це створює жахливий прецедент. Показує, що у штатах демократичні механізми начебто більше й не працюють.

Яку стратегію обрати - Трамп має остаточно визначитись у найближчий тиждень. Конгресменам-республіканцям неофіційно натякнули, що президент точно не визнає своєї поразки до моменту перерахунку голосів у штаті Джорджія, а це 20 листопада.

А можливо, чекатиме й 23, коли крапку в підрахунках мають поставити Мічиган і Пенсильванія. І весь цей час підготовку передачі влади Байдену з усіх сил гальмуватимуть, а в країні триватиме період невизначеності.