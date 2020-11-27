Джо та його команда: як Байден і його найближче оточення змінять відносини з Україною [ Редактировать ]
Команда Байдена. На тижні, що минає, новообраний американський президент визначився із ключовими чиновниками своєї адміністрації. Отже, станом на сьогодні точно відомо, хто вже із кінця січня очолюватиме Держдеп, хто - радником з нацбезпеки, хто - очолить ЦРУ…
Придивитися до цих людей варто вже зараз, ще до формального призначення, - оскільки саме від них залежатиме політика США і щодо Москви, і щодо Києва. Ну а найбільше цікавості, звісно, до майбутнього головного дипломата США, Тоні Блінкена. Через історію його родини. Адже це уперше в історії, коли онук емігранта з Києва отримує настільки високу посаду в Америці.
Дмитро Анопченко розшукав в американському архіві унікальні факти про діда і прадіда Блінкена. Про майбутнього держсекретаря і людей, які скоро очолять США - його репортаж
Уже з перших днів на посаді Байден і його найближче оточення планують перекреслити все, що за 4 роки зробив Трамп. Знову відкрити країну для мігрантів, перепідписати міжнародні угоди, змінити закони щодо податків і медицини.
Хто вони - люди, яким президент-демократ довірить це здійснити? Ключових осіб назвали цього тижня:
- Тоні Блінкін змінить Майка Помпео і очолить Держдеп;
- Лінда Томас-Грінфілд сяде у крісло посла при ООН;
- Джейк Салліван стане радником з Нацбезпеки;
- Джон Керрі - спецпредставником щодо проблем клімату
І якщо у вас зараз є відчуття дежавю, - то це тому, що більшість чиновників Байдена - з команди Обами!
Трамп жорстко руйнував усе, що до нього створив попередник. Але тепер бумеранг повертається і локомотивом змін стане багаторічний помічник Байдена - Ентоні Блінкін, людина, пов'язана з Україною.
Американська історія родини Блінкенів почалась просто ось тут - на цьому самому місці. Це - Елліс айленд, куди прибували всі іммігранти. Ось тут, просто поруч - статуя Свободи. І тільки уявіть: далекий 1904 рік, такий самий ранок, так само зимно. І біля цього причалу швартується теплохід… І серед пасажирів є один з Києва - 25-річний Меїр Блінкін.
Подорож до Штатів тоді була неймовірно виснажливою. Родина Блінкінів з Києва залізницею дісталася до Гамбурга, звідти - пароплавом до Лондона, далі - кораблем уже до Нью-Йорка.
І якщо заможні пасажири з 1 та 2 класу мали місця у каютах, то всі решта купували "палубні" квитки. Тобто, де знайшов вільне місце - там і спиш.
Джекі Щальк, історик та архівіст:
І вони сиділи в трюмі. На щастя, це вже був той час, коли кораблі стали швидкими, то ж їхня подорож до Нью-Йорка тривала шість діб.
Джекі - найкраща у Штатах експертка з імміграції тих часів. Тут, на Елліс-Айленді, в її базі даних - 65 мільйонів записів. Дані про родину майбутнього держсекретаря знайти було складно. Бо його прадід назвався іншим ім'ям.
Спочатку він був записаний як Меїр, але в Лондоні назвався Максом. І далі вже записаний як "Макс" - під цим ім'ям він прибув на Елліс-айленд.
Дивні часи! 100 років тому, аби перетнути кордон не потрібно було не тільки візи - а й жодних документів!
З причалу всіх пасажирів приводили сюди. Ви здивуєтеся, але це зал практично не змінився з початку XX століття. Тут було близько тисячі людей. І всі вишуковувалися у величезні черги - ось туди, до міграційних офіцерів, які і вирішували їхню долю.
Разом із Джекі ми стали першими за всі ці роки, хто серед покритих пилом фоліантів знайшов оригінал записів 1904 року. Примітка - ADMITTED (тобто - "пропустити в США"), пасажири: Макс Блінкін з сином. Ось звідки помилка у прізвищі: і зараз воно звучить як "Блінкен".
Історія Блінкених - приклад втілення "американської мрії". Онуки Меїра, який приїхав у Нью-Йорк із однією старенькою валізою - згодом вчилися у найкращих ВИШах США і стали дипломатами.
Чи варто питати, як онук іммігранта з Києва Тоні Блінкен діятиме на посаді держсекретаря, і що думає про візові обмеження, мексиканську стіну і політику Трампа!
Блінкен формуватиме зовнішню політику разом з Джейком Салліваном - той отримає посаду помічника з національної безпеки (аналог нашого секретаря РНБО).
Салліван - колишній співробітник Держдепу і радник Хілларі Клінтон, був ключовою фігурою у справі щодо "ядерної угоди" з Іраном.
У трійці "десіжін-мейкерів" - і Лінда Томас-Грінфілд, яку Байден вирішив зробити Послом при ООН (а це посада рівня міністра).
Тож аналізуючи кадри, експерти впевнені: новий президент цінує лояльність і оточить себе знайомими обличчями.
Меттью Даллек, професор Вашингтонського університету:
Байден десятиліттями працював у Конгресі. Він звик до порядку. Тож і принесе у владу цей порядок - коли президент не приймає хаотичних рішень, не визначає зовнішню політику одним твіттом.
Та мінус такого кадрового пасьянсу, - як влучно написав журнал The Atlantic, - "всі вони можуть навіть візитівки не міняти". Байден "тасує колоду" ще з часів свого віцепрезидентства.
А що ви скажете тим, хто впевнений, що це буде просто "третій термін Обами"? - Це не "третій термін", тому що є… Тому що світ зараз абсолютно інший, ніж був за часів адміністрації Обами-Байдена.
Відмінність - COVID. І необхідність навчитися жити у часи пандемії.
Хто за цих умов визначатиме економічну політику, - Байден вирішить наступного тижня.
А ось у крісло міністра оборони (чиновника, від якого залежить майбутня військова допомога Україні) вже мають претендента. Точніше, претендентку. Уперше в історії Пентагон може очолити жінка. Мішель Флурной - людина, яку в адміністрації Обами вважали прихильницею жорстких рішень - і силових сценаріїв.
Окрім цієї, й інші посади, які завжди залишались за чоловіками - Байден хоче віддати жінкам. Думає про пані на посаді міністра фінансів і навіть… глави Нацрозвідки. І це вже змінює правила гри в Америці.
Меттью Даллек, професор Вашингтонського університету:
Ми лише через 10, 20, а то й 30 років зможемо точно сказати, як те чи інше президентство вплинуло на країну.
Що робитиме нова команда Байдена - поки питання. Але принципи, якими вони керуватимуться, можна точно назвати вже зараз. Це те, про що мріяли такі емігранти, як дід Блінкена: відкритість, широкі можливості і відсутність упередженості.
Джекі Щальк, історик та архівіст:
Коли вони приїжджали сюди, частина з них мали очікування, що зараз почнеться "золоте життя". Але водночас люди розуміли, що вони все залишили позаду тільки заради шансу.
І це - початок родинної легенди про Меїра Блінкена з Києва.
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