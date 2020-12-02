В Австралії коали рятуються від спеки. Працівники одного із зоопарків Квінсленда зафільмували, як ведмедик через спекотну погоду сам підійшов до шланга з прохолодною водою, щоб освіжитися.

Таку поведінку тварини працівники звіринцю назвали "нетиповою", втім через 40-градусну спеку зазначили, що зрозуміти її можна.