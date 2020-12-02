Гроші і політики. У США зараз платять командам обох президентів і чинного, і новообраного. Але скільки? Чому штаб Байдена навіть обмежив пожертви на його інавгурацію? І чи справедливо звинувачують оточення Трампа в хабарях? Дмитро Анопченко з'ясував усі подробиці.

Тут, біля Капітолію, триває найважливіше для Америки будівництво. Адже зводять платформу і трибуни для інавгурації нового Президента США. За Конституцією, вона має відбутися 20 січня і попри ініційовані Трампом судові процеси, у Байдена активно готуються до головної в його житті церемонії. Ну, а вчорашні противники - масово жертвують кошти для її проведення, щоб заручитися лояльністю нового глави держави.

До того ж так масово, що штаб новообраного президента змушений був встановити обмеження. Отже, вирішили: приватні особи зможуть переказати не більше ніж 500 тисяч доларів з однієї людини, а бізнес - не більше ніж мільйон з однієї компанії. При цьому сам Байден взагалі заборонив приймати гроші від фірм і бізнесменів, які мають дохід від видобутку нафти, газу та вугілля.

Це давня традиція: якщо хочеш підластитися до нового президента, пожертвуй гроші інавгураційному комітету. Наче й не хабар, але якщо сума з шістьма нулями, список донорів обов'язково передадуть першій особі.

4 роки тому на інавгурацію Трампа у такий спосіб зібрали понад сто мільйонів доларів. З яких 5 мільйонів одразу переказав власник великих казино, 2 мільйони - найбільший мобільний оператор. Тож Байден хоч і бере гроші, проте не хоче бути винним нафтовикам, бізнес яких він планує згорнути на користь зеленої енергетики.

Ну а команді чинного глави держави, Дональда Трампа, начебто спробували заплатити за... президентське помилування. Так стверджує телекомпанія CNN, яка отримала документи суду столичного округу Колумбія.

За даними телекомпанії, Мін'юст США розслідує факти, коли лобісти спробували переказати гроші в Білий дім чи пов'язаний з ними республіканський політичний комітет. В обмін на помилування для свого клієнта, ім'я якого поки що не розголошують. Так само, як і посади людей у владній команді, через яких вони діяли.

Дональд Трамп теж не повідомив деталей, написав лише:

Розслідування щодо помилування - це фейкові новини.

Проте все це показує, наскільки великі суми американські багатії готові зараз витратити, аби (доки ще можна) вирішити питання з одним президентом і - побудувати стосунки з іншим, майбутнім.