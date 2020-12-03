Немецкий автоконцерн Audi показал обновленный суперкар R8 RWD Panther Edition который будет выставлен на рынок США в 2021 году.

Инженеры вмонтировали в автомобиль 5,2-литровый V10 двигатель, который выдает мощность в 532 лошадиных силы. От 0 до 100 км/ч суперкар способен разогнаться за 3,6 секунды.

Отмечается, что суперкар построен на шасси R8 в заднем приводе, ужесточенный стабилизатор, а максималььная скорость составляет 324 км/ч. Автомобиль оснащен динамическим и спортивным режимами. В салон установили полностью черный кожаный салон с малиново-красной строчкой, гоночные сиденья из малиново-красной кожи Nappa, спортивную выхлопную систему, рулевое колесо и полку из алькантары, а также - обшивку потолка из алькантары с ромбовидной строчкой.

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Кроме того, cуперкар Mercedes "Аватар" отправили покорять дороги. Он изготовлен из органических элементов на основе графена и не содержит редкоземельных элементов.

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