А от про що поки майже не говорять, так це про довгострокові наслідки пандемії, вони будуть, як після війни. Посттравматичний стресовий розлад, депресія, неконтрольовані напади агресії, надмірні емоції - усе це наслідки Ковіду. І розбиратися з ними доведеться не один рік. Але чи готові ми до цього? Та чи взагалі усвідомлюємо таку проблему? Ірина Баглай продовжить тему.

Агресія - зворотний бік страху.

Cпартак Субота, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, кандидат психологічних наук, лікар-психіатр:

Мы, когда боимся, - мы часто совершаем ошибки. Вместо того, чтобы договориться - мы ругаемся.

До страху додається тривога, і ось на горизонті вже паніка.

Світлана Нетрусова, психотерапевтка:

Чи захворію, чи не захворію, чи близький чи я, чи втрачу життя чи буде ліжко - це велика тривога.

Навіть коли вже тест негативний і явної загрози немає - супутні проблеми тільки починаються.

Ольга Семенова, психотерапевтка:

Перше, що важливо розуміти, що це не ваші там глобальні проблеми, а ознака хвороби.

Ольга - психотерапевт. Півтора місяці хворіла на Ковід, утім, хоча й одужала фізично, ще оговтується від недуги...

Ольга Семенова, психотерапевтка, консультант фонду "Повернись живим":

Депресивна симптоматика це відчуття пригніченості, втрати ніби сенсів постійний такий змінений подавлений, негативний настрій, який є нетиповим, особисто для мене він є геть нетиповим.

Уявіть, кожен п'ятий, хто переніс коронавірус, має проблеми з психічним здоров'ям. На сьогодні в Україні майже 800 тисяч людей, які захворіли на COVID-19, тож щонайменше 160 тисяч потребують особливої уваги й додаткової допомоги, саме професійної.

Cпартак Субота, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, кандидат психологічних наук, лікар-психіатр:

Очень большой показатель. Подавляющее большинство - от 25 до 45 лет.

Але перше й головне - все-таки не лякатися. Пандемія і так додає стресу. Тому навіть якщо й помітили у своїх відчуттях щось незвичне після Ковіду, зрозумійте: з цим також можна впоратись.

Ольга Семенова, психотерапевтка, консультант фонду "Повернись живим":

Не треба впадати і дуже сильно накручувати себе при цьому, тобто, вірити в ці негативні думки, які виникають, їх треба сприймати відсторонено.

Є вже й ініціативи на допомогу саме в таких випадках. "Розкажи мені" - інтернет-платформа, яку МОЗ запустило спільно з волонтерами. Там можна отримати психологічну підтримку безкоштовно й анонімно. Лише з травня, відколи вона запрацювала, по допомогу звернулися понад п'ять тисяч українців.

Але це, звісно, крапля в морі. Потрібна справжня робота по всій країні. Як для тих, хто переніс коронавірус з особливими наслідками для психіки, так і для тих, у кого спостерігаються прояви агресії через стрес від пандемії.

Cпартак Субота, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, кандидат психологічних наук, лікар-психіатр:

Проблемы в семейном плане, когда уже конфликты в семье на фоне изоляции на фоне недостатка финансов. Боятся потерять семью, боятся остаться на улице, очень многие без денег остаться.

А ось як це в розвинутій країні. І як мало б бути у нас. Тут серйозно ставляться до реабілітації хворих. Допомогу надають у спеціалізованих клініках. А також забезпечують підтримку вдома.

Нахід Ахмед, голова фізіотерапевтичного відділу в Манчестерській лікарні:

Під час виписки ми уточнюємо всі деталі щодо допомоги, яка потрібна хворим. Починаючи з прокидання вранці - чи потрібні їм доглядальниці, можливо, певне обладнання чи терапія. Щоб оптимізувати їхнє відновлення та продовження реабілітації вдома.

Життя після Ковіду для британської професорки Фелісіті Каллард виявилося суцільним жахіттям. 49-річна жінка завжди була активною та витривалою. Але коронавірус зробив із неї вічно втомлену, кволу та налякану людину.

Фелісіті Каллард, британська науковиця:

Після начебто одужання від Ковіду за місяць я знову потрапила в лікарню через неймовірний біль у животі та суглобах, а ще - жахливий головний біль. І ось 7 місяців потому я досі почуваюся погано і фізично, і психологічно.

Фелісіті каже - на її моральний стан дуже впливає невизначеність. Адже ніхто їй не може сказати, що саме викликає її симптоми, а головне - коли вони минуться. І вона, звісно, не єдина, хто бореться з наслідками Ковіду аж через пів року після інфікування. Такі люди об'єднуються в групи в соціальних мережах і називають себе "довготривальниками".

Ондін Шервуд, засновниця організації пацієнтів із тривалими наслідками COVID-19:

Ми досі працюємо над тим, щоб більше людей усвідомлювали проблеми тих, хто страждає від тривалих наслідків Ковіду. Адже, на превеликий жаль, багато людей досі не вірять у те, що це реальна проблема.

Готуватися до масової реабілітації й на державному рівні Україні треба було ще вчора, вважає Ольга. Психотерапевт, водночас як волонтер благодійного фонду, опікується реабілітацією військових, разом із ветеранами вони долають травми від війни - посттравматичний стресовий розлад.

Ольга Семенова, психотерапевт:

Оптимальна модель, коли в державі є запит і вже на реалізацію віддається, наприклад, громадському секторові або волонтерам.

На тому, що потрібна система психологічної реабілітації хворих, наполягають і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там перевірили підготовку 130 країн. Виявилося, лише у 20 з них вже є інфраструктура та визначені фінанси, щоб допомагати ментальному здоров'ю людей, які постраждали від коронавірусу. А якщо немає.

Світлана Нетрусова, психотерапевта:

Допоможіть собі прийомом заспокійливих трав-чаїв або візьміть методики самодопомоги, дихання, напруження м'язів, відволікання. Треба думати позитивно і в цьому випадку виграють оптимісти.

Будьмо чесними - від нашої держави ми ще роками не дочекаємось нормальної допомоги саме в таких випадках. Тож, як і зазвичай, рятувати себе будемо самостійно. Головне - не збільшувати ті проблеми, які вже є.

Cпартак Субота, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання, кандидат психологічних наук, лікар-психіатр:

Любая болезнь смертельна, если ее правильно гуглить. Когда человек беспокоится, испытывает тревогу выделяется такой коктейль гормонов, который снижает уровень иммунитет.

Світлана Нетрусова, психотерапевтка: