В среду, 9 декабря, Кабинет министров Украины в ходе заседания представят план ужесточения карантина в стране. Какие же изменения могут быть внедрены?

В первую очередь отметим, что ужесточение ограничений ожидается после Нового года.

Так, 8 декабря министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что ожидать жесткий карантин со 2 января не стоит, вероятность такого исхода событий невелика. Сейчас правительство работает над механизмом новых ограничений, который был бы действенным. Работа находится на финальной стадии.

Также он рассказал, что ужесточать ограничительные меры намерены из-за пика заболеваемости гриппом и ОРВИ. Большой прирост заболевших ожидают в январе-феврале.

Также он отметил, что ограничения, которые планируют ввести, будут более жесткими. Тем не менее полным локдауном это назвать нельзя. Ситуация, в которую попала вся страна весной этого года не повторится.

Так, транспорт и аэропорты не планируют останавливать. Метро закроется в последнюю очередь. При необходимости будут ограничивать работу маршуток.

Кроме того, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна. Об ужесточении карантина будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше. Кроме того, исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин раскрыл подробности грядущего локдауна.

Полный перечень карантинных ограничений для снижения распространения коронавируса планируют утвердить на заседании Кабинета министров 9 декабря.

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