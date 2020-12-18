Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов заявил, что 2021 год станет переходным этапом в борьбе с COVID-19 и возвращения к нормальной жизни. Кроме того, по его словам, в следующем году помимо вакцинации будут добавляться улучшенные протоколы лечения заболевания.

90% населения страны должны быть вакцинированы, чтобы уничтожить риск распространия коронавируса. Но, Шмыгаль отметил, что это не реалистично в нынешних условиях.

Вакцины нет возможности доставить сразу для всех граждан страны, но сразу все и не захотят вакцинироваться.

По словам премьера, вакцинация будет добровольная. В первую очередь вакцины будут получать медики, далее военные, воюющие на востоке страны, а также люди в интернатных заведениях.

Второй этап - вакцинирование правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп.

Шмыгаль отметил, что вакцинирование медиков начнется в феврале, далее с марта будет проходить вакцинация следующих категорий граждан.

Кроме того, премьер отметил, что также будет возможность вакцинироваться на коммерческой основе.

По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинирования будет необходимо около 2 млн доз вакцины, для следующих этапов около 10 млн.

Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.

Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

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