Бюджет-2021. Діагноз - бідність української медицини: що обговорювали політики у ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" (випуск за 18 грудня 2020 року) [ Редактировать ]
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
У сьогоднішньому випуску гості програми обговорили головний кошторис України та стан вітчизняної медицини
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Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
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