Вакцинація українців та наслідки локдауну: що обговорювали політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 11 грудня 2020 року)

Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.