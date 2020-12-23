Що сказав Байден? Новообраний президент США провів пресконференцію. Які його головні заяви щодо економіки, пандемії, хакерів і другого терміну?

Від Байдена країна давно вже хоче почути конкретику. Чи посилить карантин? Як саме рятуватиме економіку? Приходить лише на 4 роки, чи згодом спробує ще залишитися?

Відповідь щодо коронавірусу - тривожна. Байден попередив Америку, що навіть попри наявність вакцини, очікує погіршення ситуації.

Джо Байден, Президент США:

Проста правда в тому, що найтяжчі дні у нашій боротьбі з COVID-19 ще попереду. Наразі - нічого ще не позаду, ми маємо готуватися!

Тому і від масок Америка не відмовиться (навпаки, вимоги до людей посилять), і щодо масового тестування Байден запропонує нову стратегію. А ще - закликав людей відмовитися від поїздок до родичів на Різдво.

Щодо економіки - новообраний президент обіцяє нові програми державної підтримки: і для бізнесу, і безпосередньо кожному американцеві (окрім тих шестисот доларів на людину, які вирішили надати зараз).

Джо Байден, Президент США:

Ми маємо потурбуватися про тих, кому найгірше. Зокрема, і про безробітних, які тяжко працювали, але зараз не можуть через COVID-19. А ще я почну перебудову країни - це не може чекати.

Байден запевняє: шукає нового генпрокурора, але справу свого сина із кандидатами не обговорює. І водночас, на пряме запитання журналістів відповів не конкретно, - тобто не спростував чутки, що обіцяв прийти на один термін, але у 2024 році може передумати.

Джо Байден, Президент США:

Я не збираюся бути "кульгавою качкою". Просто спостерігайте за мною!

"Кульгавою качкою" у штатах традиційно називають президента, який невдовзі покине посаду (а отже, із ним можна особливо не рахуватися, робити ставки на нових претендентів). Ну а "спостерігати" за Байденом країні буде трішки складніше, ніж за заявами Трампа. І все через Twitter.

У офіційної сторінки першої особи США більше 33-х мільйонів підписників. У день інавгурації контроль над нею мають передати команді Байдена. Але зараз уперше главі держави віддадуть... чистий акаунт, тобто - без фоловерів.

Дональд Трамп всі свої гучні твіти дублював на власній сторінці, тобто забере мільйони підписників із собою. А от адміністрації Байдена доведеться починати все з "чистого аркуш"а. Хоча це, можливо, і на краще: уявляєте, - як би коментували ті, хто підписався ще на чинного президента і є його фанатом - і разом з владою перейшов би до Байдена.

А його заяви і кадрові призначення дають все більше розуміння, якими будуть наступні 4 роки для Америки. Складними - через епідемію; і з турботою про бідних - через величезну кількість державних програм допомоги. І досить емоційними, адже хоча Байден і каже про намір "бути президентом для всіх", Америка розділена як ніколи.