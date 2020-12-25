Менш як місяць залишився до інавгурації новообраного президента США. Офіційно Джозеф Байден обійме посаду 20 січня. Ну а поки ще чинний президент Дональд Трамп підписує останні укази. І вони стають несподіванками не лише для Байдена, а й для всієї країни. Що саме вирішує Трамп, доки ще може, розкаже Дмитро Анопченко.

Дональду Трампу лишилося менше як чотири тижні бути на посаді. 20 січня тут, у Білому домі, його змінить Джо Байден. І до цієї дати чинний, поки що, президент ухвалює принципові рішення, які його попередник скасувати не зможе.

Перше помилування. За правопорушення, які вже сталися чи злочини, в яких тільки можуть звинуватити. Президент і правда має право пом'якшити кару кому завгодно, за будь-що і необмеженій кількості людей! То ж зараз один за одним підписує укази, звільняючи від відповідальності своїх колишніх соратників.

Серед них ексрадник із нацбезпеки Майкл Флін, лобіст і політконсультант Роджер Стоун, політтехнолог Пол Манафорт, і навіть... батько президентського зятя, Джареда Кушнера - Чарльз Кушнер, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків. В указах по декілька прізвищ і ширяться чутки, що будуть нові помилування. Зокрема, щодо особистого адвоката Руді Джуліані, своїх дітей і, подейкують, навіть себе самого.

Другий крок, який збентежив багатьох, Трамп ветував військовий бюджет. Документ, який серед іншого містив фінансову допомогу Україні та нові санкції проти другого "Північного потоку". Президента засмутило, що в оборонному кошторисі є пункти про обов'язкове очищення армії від символіки рабовласницького Півдня і перейменування військових баз. І водночас немає пункту про відповідальність соцмереж - Твітера, Фейсбука та інших, на чому він наполягав.

І конгресменам доведеться збирати голоси в двох партіях, щоб подолати вето. А ще президент розкритикував пакет "коронавірусної допомоги", який ухвалив Конгрес. Озвучив відверто з популістськими вимогами, але людям вони сподобалися:

Я вимагаю збільшити до смішного маленьку суму допомоги в 600 доларів - до двох тисяч доларів! Або - по 4 тисячі доларів на сім'ю!

У спадок Байдену Трамп залишає свіже рішення, яким надає американським нафтовикам право на пошук і видобуток нафти на Алясці - проти цього завжди виступають екологи.

Заборонив посилювати правила охорони природи, а на цьому наполягають американські "зелені". Запровадив санкції проти Китаю - і готує новий санкційний пакет щодо інших країн (серед яких Росії якраз немає).

Скасувати все це Байден частково зможе лише зі згоди Сенату (а він, імовірно, так і залишиться під контролем республіканців). А санкції в США взагалі влаштовані таким чином, що скасувати вже чинні значно складніше, ніж запровадити нові. І за час, що лишився, Трамп намагатиметься "зацементувати"свою політику так сильно, щоб навіть за нової команди її ще довго не змогли змінити.