У президента Владимира Зеленского доверие со стороны украинцев продолжает стремительно падать. Согласно опросу Украинской социологической группы в декабре электоральный рейтинг на выборах президента у действующего главы государства составляет 26,2%, у сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Юрия Бойко - 22,3%, у бывшего президента и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" в Раде Петра Порошенко - 14,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, за Зеленского готовы проголосовать 26,2% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с выбором, за Бойко – 22,3%, за Порошенко – 14,6%.

В то же время, лидеру "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко готовы отдать голос 6,2%, председателю Рады Дмитрию Разумкову – 5,6%, председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко – 5,4%, бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману - 5,2%.

Кроме того, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы проголосовать 3,7%, за телеведущего Сергея Притулу - 3,3%, за действующего мэра Киева Виталия Кличко - 2,3%, за лидера "Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока - 1,6%, за лидера политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов") Андрея Билецкого - 1%, другие кандидаты набирают менее 1%.

Отмечается, что опрос проводился с 16 до 23 декабря во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, методом индивидуального интервью, были опрошены 1 205 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини,согласно тому же опросу рейтинг ОПЗЖ составляет 23,8%, "Слуги народа" - 21,9%, "Евросолидарности" - 15,6%, "Батьківщини" - 8,2% на выборах в Раду.