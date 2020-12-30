В Україні за добу від коронавірусу померли 232 людини [ Редактировать ]
В Україні майже 7 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Одужало від хвороби понад 16 тисяч українців. Померли 232 пацієнти.
Найбільше заражень - виявили в Києві, Одеській, Полтавській, Львівській та Запорізькій областях.
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