В Україні знову збільшується кількість нових захворювань на COVID-19

Знову вгору: майже сім тисяч. Це свіжа ковідна статистика в Україні. І хоча це більше аніж учора, а у понеділок кількість нових випадків коронавірусу були рекордно низькими - трохи більше чотирьох тисяч