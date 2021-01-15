Главная задача 2021 года - установление мира в Украине. Возобновившиеся консультации на уровне политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" должны помочь продвинуться вперед, а не быть просто пиаром. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что риск торможения и даже срыва мирных переговоров остается. "Представители партии войны окопались на государственных должностях, и ставят "палки в колеса" мирному урегулированию. Они настойчиво превращают Зеленского в Порошенко", - отметил политик.

Юрий Бойко считает, что сейчас надо сосредоточиться на принятии законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров стран "Нормандской четверки". Но в правительстве "кипит работа" над документами, которые отбрасывают Украину в прошлое к режиму Порошенко.

"Три года назад парламент под давлением Порошенко принял Закон об особенностях государственной политики в отношении Донецка и Луганска. Этот закон еще больше оттолкнул Донбасс от Украины. Теперь Министерством реинтеграции подготовлен похожий законопроект о политике переходного периода. Это провокация, а не реинтеграция. В нем расписаны 25 лет строгого режима для Донбасса", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Так, по словам Юрия Бойко, в данном законопроекте вместо амнистии предлагается уголовное преследование и поголовная люстрация. Вместо выборов и расширенного самоуправления – военно-гражданские администрации. Вместо диалога и единства страны Донбасс хотят превратить в режимную резервацию.

"Это никак не поможет сблизить позиции. Это взрывает Минские соглашения и срывает мирный процесс. Мы категорически против рассмотрения этого проекта в парламенте. Требуем увольнения его инициаторов и авторов из органов государственной власти. Партия войны проиграла. Люди выбрали мир, и власть обязана его установить или уйти в отставку", – подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".