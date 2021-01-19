Проєкт "Північний потік-2" можуть повністю згорнути через американські санкції. Про це заявили в "Газпромі". Таку інформацію, за даними агенції "Ройтерс", менеджмент компанії розіслав інвесторам. Наразі будівництво газогону, який готовий на 94 відсотки, заморожене.

Напередодні Німеччина припинила дію дозволу на прокладання труб у своїх територіальних водах. Сьогодні ж США запровадили санкції проти російського трубоукладача "Фортуна" та його компанії-власника.

Раніше у проєкті відмовилася брати участь ціла низка європейських компаній.