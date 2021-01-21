Приехавшие на место трагедии медработники смогли только констатировать смерть пострадавших/ фото: 112.ua

В одном из жилых домов Львова молодая пара отравилась парами угарного газа и погибла. Об этом сообщает пресс-служба Львовской горадминистрации.

Приехавшие на место трагедии медработники смогли только констатировать смерть пострадавших. Это произошло на улице Городоцкой, 110, что в Железнодорожном районе.

Сегодня около 09.46 в квартире на улице Городоцкой, 110 (Железнодорожный район), из-за вероятного отравления угарным газом, погибли двое человек.

Отмечается, что 22-летний парень жил в городке Турка, возле Львова, а 19-летняя девушка - в городе. Они вместе снимали квартиру. Приехавшие сотрудники АО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа в квартиры. Сейчас они устанавливают причину отравления.

Читайте также, во Львове 16-летняя девушка отравилась угарным газом. Девушку в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую детскую клиническую больницу.

Кроме того, во Львове дети отравились газом. Случай произошел в квартире на ул. Кульпарковской, во Франковском районе, сообщает городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Ранее мы писали, что на Закарапатье мать с детьми отравились угарным газом. На момент прибытия пожарных, женщина и двое ее малолетних детей 2010 и 2013 годов рождения уже находились на улице.

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