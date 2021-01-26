Євросоюз змусить виробників вакцини дотримуватися обіцяних графіків постачання препарату. Про це заявив очільник Ради ЄС - Шарль Мішель. Услід за компанією "Пфайзер" про затримки оголосила і "Астра-Зенека". Як реагують на це в Брюсселі - розкаже Олена Абрамович.

Сімдесят відсотків дорослого населення Євросоюзу вакцинують до літа. Таку мету оголосили в Єврокомісії у п'ятницю. Та вже в неділю очільник Ради ЄС - Шарль Мішель - в ефірі французького радіо визнав - зробити це буде непросто.

Бо слідом за компанією "Пфайзер" про затримки виробництва вакцин заявила і "Астразенека", у якої укладена угода з ЄС.

Шарль Мішель, президент Ради Євросоюзу:

Безумовно, і це дуже важливий момент, який я хочу уточнити від імені Євросоюзу: ми плануємо змусити фармацевтичні компанії поважати угоди, які вони підписали. і ми також сподіваємось на прозорість, використовуючи всі наявні в нашому розпорядженні юридичні засоби для підтвердження договорів.

Про те, що ЄС у першому кварталі нададуть на 60 % менше доз Оксфордської вакцини "Астра-зенека", ніж домовлялись, Брюссель сповістили в п'ятницю. Причиною назвали виробничі збої. Європосадовці не на жарт роздратувались. І почали вимагати, щоб компанія надала прозорі й детальні пояснення, чому так сталося.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Президентка Єврокомісії розмовляла з гендиректором "Астразенеки" сьогодні вранці. І вона чітко дала знати, що очікує від Астразенеки постач згідно з графіком, передбаченим контрактом. Вона нагадала, що ЄС оплатив фірмі значні суми наперед, ще до затвердження вакцини Європейською медичною агенцією саме для того, щоб забезпечити вчасне виробництво.

Розривати контракт у Брюсселі, звісно, не будуть. Проте обіцяють з'ясувати ситуацію й зробити все можливе, щоб заплановані графіки вакцинацій не зірвалися.

Шарль Мішель, президент Ради Євросоюзу:

Ми бачимо, що нам слід засукати рукави і боротися, щоб з'ясувати причини, чому іноді оголошуються затримки. Але коли, Наприклад, "Пфайзер" оголосив про затримки на кілька тижнів, ми відреагували різко, вдарили кулаками по столу - і, зрештою, ситуація обернулася "уповільненням" процесу, а не кількатижневою затримкою постачання.

"Пфайзер", як виявилося, посилює виробничі потужності. Тож усі обсяги, які затримуються цими тижнями, будуть надолужені в березні - пояснив виробник. Утім, населення Франції уже відчуло, що таке нестача сироватки. Минулого тижня чимало центрів вакцинації почали скаржитися, що отримують в рази меншу кількість доз, ніж запитів.

Крістіан Аллард, відповідальний за вакцинацію в муніципалітеті Мо:

Цього тижня ми були змушені скасувати 200 прийомів людей, яким ми не змогли зробити щеплення. Зараз незаплановано і з важким серцем - ми закриваємо наш центр вакцинації на цілий день. І змушені повертати всіх клієнтів додому.

Французька влада пояснює затримки внутрішніми логістичними проблемами і обіцяє, що скоро процес налагодиться. Якщо, звісно, не виникне проблем з постачанням вакцин на рівні ЄС. Їх, нагадаю, Брюссель закуповує централізовано і розподіляє між країнами-членами пропорційно до кількості населення.