Законопроєкт про Всеукраїнський референдум і звіт прем'єра. У парламенті після депутатських канікул розпочинається двотижневий марафон. На старті - багатостраждальний законопроєкт про референдум - чи не головна передвиборча обіцянка президента Зеленського.

Але перш ніж узятися до її виконання, нардепи захотіли з'ясувати, чому не виконаний ще один пункт президентської програми - низькі тарифи. Тож викликали на звіт урядовців. Докладніше про перший робочий день обранців - розкаже Ксенія Барвіненко.

Три тижні обранці провели на канікулах, хто відпочивав за кордоном, хто наводив красу - загалом традиційний відпочинок українських політиків. І нарешті зібралися попрацювати. Напередодні домовились - викликати зі звітом прем'єра.

І тоді здавалося, що очільника уряду - нардепи розіпнуть своїми питаннями. А на ранок виявилось - увесь депутатський запал ущух, Денис Шмигаль розповів, що вже в лютому Україна може отримати перші дози сироватки від коронавірусу. Пообіцяв, що піднімати тарифи до кінця опалювального сезону не будуть. До того ж у Кабміні розробляють план щодо прозорої роботи енергетичного ринку.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ та тепло за січень не будуть застосовуватись до людей. Основним продуктом газорозподільних компаній буде річний продукт за замовчуванням для того, щоб людям було зручно розраховувати тариф.

Прем'єра відпустили. І взялися запроваджувати в державі народовладдя. Законопроєкт про референдум дозволяє ініціювати загальноукраїнське голосування на вимогу не менш ніж трьох мільйонів громадян.

Руслан Стефанчук, представник Президента у Верховній Раді, заступник Голови Верховної Ради України:

Народ має своє право на народовладдя, право і відповідальність за управління державою.

Однак не з усіх питань можна скликати референдум. Наприклад, на ньому можна - змінити першу, третю або тринадцяту статтю Конституції; ухвалити рішення про зміну території України, скасувати певний закон або його частину. Та є і заборонені теми:

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Наприклад не можна буде скасувати якийсь податок, бо всі питання, які стосуються податкового кодексу не виносяться, не можна буде якісь бюджетні питання вирішувати через референдум, чи питання, які напряму стосуються повноважень прокуратури чи судів. Референдум можна проводити раз на рік, і може бути лише одне питання.

А от інші фракції оптимізму слуг не підтримують.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Чим цей законопроєкт ризикований - фактично він дозволяє змінювати законодавство, скасовувати закони, скасовувати норми законів без участі верховної ради. Це порушує конституцію, це порушує рішення конституційного суду.

До того ж кажуть нардепи, в документі прописані такі умови підготовки до референдуму, що виконати їх фактично неможливо.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ви плануєте дати народу право впливати на рішення державні, якщо ви плануєте, то цей закон професійно непридатний, якщо ви не плануєте дати право народу впливати на рішення то цей закон це те що треба приймати, тому що люди не проб'ються через цю стіну.

Попри всю критику, документ ухвалили, переважно силами Слуг народу, але й там ледве вдалося зібрати необхідну кількість голосів.

Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.

Тепер документ має підписати президент. Але опозиційні фракції сприймають ухвалення цього закону радше як піар-хід влади.

Володимир Ар'єв, народний депутат, "Європейська солідарність":

У Зеленського зараз розсилають по міністерствах і відомствам такі собі циркуляри від ОП, щоб підготувати заходи швидких кроків з виконання передвиборчої програми президента, питання в іншому чи ця передвиборча програма - вона несе за собою позитивне за собою чи ні, тому що виконання в даному разі несе за собою загрози національній безпеці, зокрема в законі про референдум.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя":

Я вважаю, що це не законопроєкт про народовладдя, це вивіска для того, щоб відзвітувати перед виборцями.

Та і всенародне волевиявлення - задоволення не з дешевих. Референдум обійдеться в мільярд бюджетних, а отже, наших з вами, гривень.