У Китаї будуть давати винагороду за самоізоляцію на Новий рік [ Редактировать ]
Залишаєшся вдома - отримаєш винагороду. Мери деяких китайських міст пропонують платити жителям, які утримаються від подорожей на Новий рік. Зазвичай цієї пори китайці масово навідують своїх рідних. На тлі нових спалахів COVID-19 влада хоче запобігти поширенню інфекції.
Деякі міста за "свято вдома" пропонують тисячу юаней - це близько 150 доларів. Інші - роздають безкоштовний інтернет, доступ до електронних книжок та маски. Цьогоріч Новий рік за місячним календарем почнуть відзначати 12 лютого.
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