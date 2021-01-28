Залишаєшся вдома - отримаєш винагороду. Мери деяких китайських міст пропонують платити жителям, які утримаються від подорожей на Новий рік. Зазвичай цієї пори китайці масово навідують своїх рідних. На тлі нових спалахів COVID-19 влада хоче запобігти поширенню інфекції.

Деякі міста за "свято вдома" пропонують тисячу юаней - це близько 150 доларів. Інші - роздають безкоштовний інтернет, доступ до електронних книжок та маски. Цьогоріч Новий рік за місячним календарем почнуть відзначати 12 лютого.