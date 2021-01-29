Понад 5 тисяч заражень COVID-19 минулої доби в Україні. Смертельних випадків - 128. Ушпиталили майже 2 тисячі людей. Найбільше нових хворих додалося на Львівщині, Івано-Франківщині та в столиці. З початку спалаху пандемії на коронавірус захворіли мільйон 211 тисяч українців. В МОЗі вкотре наголошують: вакцинація громадян за планом має розпочатись вже у лютому.

Максим Степанов міністр охорони здоров'я України: