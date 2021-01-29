Вакцинація буде відбуватись виключно безпечною сироваткою - Максим Степанов [ Редактировать ]
Понад 5 тисяч заражень COVID-19 минулої доби в Україні. Смертельних випадків - 128. Ушпиталили майже 2 тисячі людей. Найбільше нових хворих додалося на Львівщині, Івано-Франківщині та в столиці. З початку спалаху пандемії на коронавірус захворіли мільйон 211 тисяч українців. В МОЗі вкотре наголошують: вакцинація громадян за планом має розпочатись вже у лютому.
Максим Степанов міністр охорони здоров'я України:
Вакцинація буде відбуватись виключно безпечними вакцинами. Вакцини, які будуть зареєстровані на Україні, в Україні, вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань - маємо, будемо мати проміжні дані третьої клінічної стадії клінічних випробувань. вакцини, які будуть зареєстровані в світі. Тобто порядок реєстрації вакцин - він достатньо жорсткий в Україні, якщо навіть рівняти з іншими країнами. Тому ще раз наголошую - виключно безпечними вакцинами.
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