Греція потерпає від потужного сніжного циклону [ Редактировать ]
Грецію замело снігом. На країну обрушився циклон "Медея". Під найбільший удар потрапили північні та центральні регіони. Там рясні снігопади із сильним вітром. Подекуди температура впала до мінус 15 градусів. Скасовано поромне сполучення.
Через ожеледицю перекрили частину автошляхів. У деяких населених пунктах вимкнули електрику. Чи постраждав хтось від негоди не повідомляють. За прогнозами синоптиків, свого піку "Медея" сягне завтра. Людей закликають не виходити надвір без зайвої потреби та пересидіти негоду вдома.
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