Порушникам наука, а бюджету прибуток! Депутати цього тижня - вирішили протверезити водіїв. І значно підняли штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Особливо це стосується "п'яних" аварій. Бо ж із цим в Україні катастрофа. Торік у нас від ковіду померло менше людей, ніж у ДТП. Чи стане закон вакциною сумління для порушників?

І чому українські суди - покривають злочинців на дорогах. Про суворе покарання і м'які вироки - Ірина Баглай.

Калюжі крові, сліди шин та осколки скла. Рік тому так виглядало узбіччя дороги у селі Гарбузин. Автомобіль буквально зніс компанію підлітків.

Владислав і досі шкутильгає. Основний удар прийшовся на нього та його 13-річного друга Андрія. Андрій помер у кареті швидкої. А Влад ще лікується. Його рентгенівські знімки красномовніші за будь-які слова.

Це перелом правої гомілки, а це перелом правої ключової кістки… со смєщенієм.

Це той самий автомобіль на штрафмайданчику. Того вечора Віталій Голбан повертався з риболовлі добряче п'яний. Пізніше в його крові виявили 2.6 проміле алкоголю. Він навіть не пригальмував! Його зупиняли силоміць за півкілометра від аварії. І це при тому, що Владислав, якого він збив, був у салоні. Влетів через лобове скло.

Владислав Каракай, постраждалий у ДТП:

Я спиною був на передній панелі і він щось хотів чи музику добавити, чи прикрутить пєчку, щоб тепліше було. І получається, він мене штовхнув. А у мене якраз тут був перелом - мені стало ще больніше, я йому казав: "зупиніться будь ласка, допоможіть мені". А він взагалі ніяк не реагував на мене.

Здавалось б, справа очевидна. І водій-убивця має сидіти. Але суд триває досі! Віталій Голбан під нічним арештом, фактично на свободі. Батько загиблого Андрія зневірився у справедливості.

Владислав Каракай, постраждалий в ДТП:

Суддя казав йому казав, що це поки не доведено, що водій винен. Це дуже обурило батька він більше не хоче навіть приходити на ці засідання.

Зустрітися із Голбаном нам не вдалося. Проте його дружина впевнена і без суду - чоловік невинуватий. Винні - діти.

Ірина Голбан, дружина водія:

Те що вони йшли не в положеному місці, без супроводу дорослих, в темний час пори він в стані алкогольного сп'яніння, що він тільки один в стані алкогольного сп'яніння? А може він зробив це не свідомо!? Він не хотів вбивати і калічити! Ви не думаєте, що ви так травмуєте психічного мого чоловіка!

Прокуратура вимагає суворого покарання! Та чи настане воно? Справу затягує суд.

Артем Ципко, прокурор відділу прокуратури Черкаської області:

Суди призначаються вкрай рідко. Раз в два-три місяці...

Довести справу до суду, та й добитися обвинувального вироку. Це вдається рідко. Хіба розголос допомагає: як у справі Зайцевої з Харкова або Желепи, який на Старообухівській трасі вбив майже всю родину.

Владислав Антонов засновник порталу dtp.kiev.ua:

Примерно треть тяжелых аварий с пострадавшими это пьяные водители. В Украине редко садят за смертельное ДТП.

"Об'їхати" покарання по-тихому вдається через затягування у суді. Три місяці спливло - і справу закривали.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Якщо у вас був знайомий суддя, ви могли попросити, давайте ми справу, де мене заарештували просто потягнемо - 13000 таких справ минулого року були відкладені в довгий ящик і після того суди казали все закінчено, цим законом ми підвищуємо розглядання адміністративних матеріалів до року.

Це заступний міністра говорить про закон, який цього тижня ухвалили депутати. І називає його... революційним.

Бо силовики не лише підвищили суми штрафів, а перекрили юридичні лазівки! Скасували такий вид покарання як перевиховання трудовим колективом. Відмінили поняття невинуватий через малозначність. Та й "домовитись" із постраждалим не вийде.

Ігор Липявка, юрист:

Зараз якщо особа прийде і скаже я не проти щоб звільнили від відповідальності альтернативи немає, суддя зобов'язаний прийняти таке рішення, яке пов'язане з позбавленням волі. Немає варіантів щодо амністії, дострокових звільнень.

І найсильніше закон ударив саме по алководіях.

Вперше: 17.000 гривень, позбавлення прав на один рік. Повторно за рік: 34.000 гривень, позбавлення прав три роки або арешт 10 діб. Два рази за рік: 51.000 грн, позбавлення прав 10 років і автоконфіскація або 15 діб арешту без прав 10 років, авто - конфіскація

Отже, піймали за кермом під градусом уперше - штраф 17000 і рік без прав. Удвічі більше покарання за повторне порушення. Якщо зловили двічі за рік - 50 тисяч штрафу і конфіскація авто.

Відповідати за всією суворістю доведеться вбивцям на дорогах.

Тілесні ушкодження середньої тяжкості - три роки позбавлення волі, позбавлення прав. 3-5 років тяжкі тілесні ушкодження 3-8 років, позбавлення прав 5-8 років.

Смерть одної особи 5-10 років позбавлення прав, 5-10 років. Смерть кількох осіб 7-12 років позбавлення, прав 7-10 років.

Покалічив людину - строк від трьох до восьми років. Збив на смерть - до десяти років тюрми. До речі, відмова від тесту на алкоголь коштуватиме тепер 40 тисяч (40800 грн).

Наталья, дружина загиблого:

Как видите, здесь несколько полос, а он почему то оказался в этой стороне.

На очах Наталі не висихають сльози. Два тижні тому на цьому світлофорі у Броварах загинув її чоловік. В його авто на швидкості 160 кілометрів на годину врізалась "Хонда". За кермом був п'яний 16-річний хлопець! Ось у що перетворилась машина Миколи Охрименка. Чи були в нього шанси вижити? Підліток під домашнім арештом. І родина загиблого розуміє - за справедливість їм доведеться боротися. Бо про смерть чоловіка дізналися від знайомих, як і про дивні обставини на місці ДТП.

Ни милиция, ни скорая никто не сообщал хотя при нем были права. Тетка приїхала на інший машини відкрила забрала відеорегістратор і уїхала.

Домовитись і "порішати" - запропонувала родичка хлопця.

Наталья, дружина загиблого:

Нам предложили они оплатим вам по чекам, то что потратили вы на похороны, а потом может быть постепенно что то будем возвращать. Никаких денег мы брать не будем, зато они нам напрямую сказали - не вы, так другие возьмут.

Наталя хоче чесного покарання підлітка.

Його должни посадити.

П'яний за кермом - не випадковість. Це рецидивісти. Одні й ті ж обличчя із року в рік. Бо ж покарання - нема! Протверезити таких водіїв у МВС хотіли ще однією нормою.

Владислав Антонов засновник порталу dtp.kiev.ua:

Полиция должна иметь возможность останавливать водителя, если нужно проверить пьяный он или нет.

Але нардепи цю норму - відхилили. Проте залишили право поліцейських фільмувати весь процес перевірки і затримки порушників та додавати ці матеріали до протоколу. У поміч і система відеофіксацій. До кінця року планують встановити ще 200 камер. Та психологію порушника змінити не просто.

Владислав Антонов, засновник порталу dtp.kiev.ua:

Они воспринимают повышение штрафов как удорожание стоимости проезда все равно буду нарушать.

Кому закон не писаний - порахуємо бюджет порушника, за новими штрафними тарифами:

Звичка теревенити за кермом - тепер обійдеться у півтисячі, стільки ж за легковажність і непристебнутий ремінь безпеки. При чому пасажире, теж готуйсь до розрахунку.

Забудькуватість - їзда без документів - плати тисячу. А водіння без прав - діставай кілька тисяч з гаманця. А от якщо вас їх позбавили, а ви все одно поїхали, то одразу беріть із собою 20 тисяч грн. Про водіння на 2 роки можете забути, якщо скоїли ДТП і втекли, ще й заплатите вдесятеро більше ніж раніше. Здорожчає і любов до швидкої їзди.

Як от цей син нардепа Юрія Аристова - Артем. Чи його батько не повідомив, за що голосував, і які тепер штрафи? Та хлопець ганяє по Києву на швидкості 140 кілометрів. Ще й відео подвига викладає.