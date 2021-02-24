Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку-2" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".
Зеленский и Дуда скоординировали шаги по дальнейшему противодействию реализации российского проекта, а также договорились максимально привлекать международное сообщество к блокированию строительства "Северного потока-2".
"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Зеленский.
Как отмечают в ОП, президент Польши согласился с украинским лидером в том, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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