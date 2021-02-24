Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Зеленский и Дуда скоординировали шаги по дальнейшему противодействию реализации российского проекта, а также договорились максимально привлекать международное сообщество к блокированию строительства "Северного потока-2".

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Зеленский.

Как отмечают в ОП, президент Польши согласился с украинским лидером в том, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.