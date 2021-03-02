COVID-19 в Україні: одужали понад 5 тисяч інфікованих [ Редактировать ]
5 336 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 162 людини померли, понад 5 тисяч - одужали.
Найбільша кількість нових випадків в Івано-Франківській області - понад 600, у Чернівецькій - більш як півтисячі, та на Вінниччині - 453.
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