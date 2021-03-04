В Україні почалася третя хвиля пандемії. Про це під час пресконференції за підсумками року роботи уряду заявив його очільник Денис Шмигаль.

За його словами, як тільки більша частина областей перейдуть у "червону зону" епідеміологічної небезпеки, швидше за все доведеться повертатися до введення локдауну, який вводився раніше.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: