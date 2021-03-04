В Україні почалась третя хвиля пандемії - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
В Україні почалася третя хвиля пандемії. Про це під час пресконференції за підсумками року роботи уряду заявив його очільник Денис Шмигаль.
За його словами, як тільки більша частина областей перейдуть у "червону зону" епідеміологічної небезпеки, швидше за все доведеться повертатися до введення локдауну, який вводився раніше.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Якщо ми будемо бачити, що медична система перевантажена, коли ми бачимо, що більше 65% ліжок в кожній області і в Україні зокрема зайняті і можливості медицини починають бути обмежені - в нас не буде виходу ми будемо іти так, як ішли всі європейські країни.
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