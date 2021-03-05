Через корупцію Україна щороку втрачає щонайменше 37 мільярдів доларів інвестицій. А це - майже ще один бюджет країни. Про це повідомила виконавчий директор Офісу простих рішень та результатів Марія Барабаш. За її словами, минулий рік за показниками залучення іноземних інвестицій був найгіршим за останні 7 років. Про ці та інші новини вітчизняної економіки в огляді Анастасії Старовойт.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг - НКРЕКП, схвалила запровадження річного тарифу на газ. Базову річну ціну газопостачальники мають пропонувати побутовим споживачам на період з першого травня поточного року по 30 квітня 2022. Інформація щодо цін має бути опублікована на офіційних веб-сайтах постачальників блакитного палива. Також побутовим споживачам має бути доступна інформація про базову літню пропозицію. У Нацкомісії зазначили, що річний контракт допускає зміну постачальника у будь-який час. У січні уряд встановив граничну ціну на газ для населення 6 гривень 99 копійок за кубометр, що діятиме до 31 березня.

Столичний завод "Більшовик" планують пустити з молотка щонайменше за мільярд гривень. Фонд держмайна готується продати через аукціон "Перший київський машинобудівний завод". Стартова ціна лота поки що невідома, однак, за попередніми прогнозами, виручка за "Більшовик" може сягнути півтора мільярда гривень - усі вони підуть у держбюджет. Попередніх домовленостей з потенційними інвесторами поки що не анонсували.

Чотири українських виші у рейтингу найкращих у світі. Дослідження навчальних програм майже півтори тисячі вищих начальних закладів із вісімдесяти п'яти країн провело глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти. Від України до списку потрапили Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Каразіна, Національний університет "Львівська політехніка" та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Від початку протестів у Білорусі до України переїхали близько двох тисяч айтішників. Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров. З минулого літа в Україні базуються близько сорока білоруських ІТ-компаній. А це щонайменше 2000 фахівців. Минулого року від експорту ІТ-послуг Україна отримала понад п'ять мільярдів доларів.

У Нацбанку очікують 13 мільярдів доларів від трудових мігрантів. За прогнозами НБУ, заробітчани перекажуть в українські банки на 8 відсотків грошей більше, аніж торік. Про це повідомив заступник голови НБУ - Юрій Гелетій. За його словами, очікується й підвищення доходів від туристів в Україну. Але не раніше ніж 2022 року.