На Донбасі неподалік Новозванівки поранили українського військового. Російські найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Загалом напередодні зафіксовано чотири порушення режиму тиші.

Нову добу на фронті окупанти почали з чергової провокації: зі стрілецької зброї обстріляли позиції наших захисників поблизу Пісків.

Я з 2014 року, я знаю свою роботу. Противника я поки не бачу, він активується зазвичай вночі, а робота повинна бути улюблена.

Ділянка фронту на Мар'їнському напрямку. Порівняно недалеко до передмістя Донецька. Цього усміхненого військового звати Сергій. Попри те, що він бачив усі жахіття війни від початку - оптимізму не втратив. Розповідає: вдень тут майже тихо, а от надвечір - починають стріляти.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зазвичай вночі прострілюють прицільно, раз на годину, раз в сорок хвилин.

Так бойовики тримають наших бійців у постійному напруженні. Так би мовити, працюють на виснаження. Ну і періодично залучають важчі калібри. Але цих воїнів виснажити непросто.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я вже шостий рік, я звик. І стрілкотня і крупним калібром, типу мінометом працюють.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

СПГ, РПГ, мінометами стріляють, крупним калібром. Кулеметами і великокаліберними кулеметами - різним калібром провокації.

На жаль, іноді такі ворожі обстріли досягають мети. Так, за минулу добу щонайменше один український захисник зазнав поранення, але вижив.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України: