Війна на Донбасі: поблизу Новозванівки поранили українського військового [ Редактировать ]
На Донбасі неподалік Новозванівки поранили українського військового. Російські найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Загалом напередодні зафіксовано чотири порушення режиму тиші.
Нову добу на фронті окупанти почали з чергової провокації: зі стрілецької зброї обстріляли позиції наших захисників поблизу Пісків.
Я з 2014 року, я знаю свою роботу. Противника я поки не бачу, він активується зазвичай вночі, а робота повинна бути улюблена.
Ділянка фронту на Мар'їнському напрямку. Порівняно недалеко до передмістя Донецька. Цього усміхненого військового звати Сергій. Попри те, що він бачив усі жахіття війни від початку - оптимізму не втратив. Розповідає: вдень тут майже тихо, а от надвечір - починають стріляти.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Зазвичай вночі прострілюють прицільно, раз на годину, раз в сорок хвилин.
Так бойовики тримають наших бійців у постійному напруженні. Так би мовити, працюють на виснаження. Ну і періодично залучають важчі калібри. Але цих воїнів виснажити непросто.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Я вже шостий рік, я звик. І стрілкотня і крупним калібром, типу мінометом працюють.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
СПГ, РПГ, мінометами стріляють, крупним калібром. Кулеметами і великокаліберними кулеметами - різним калібром провокації.
На жаль, іноді такі ворожі обстріли досягають мети. Так, за минулу добу щонайменше один український захисник зазнав поранення, але вижив.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми знаємо для чого тут стоїмо, ми обороняємо державу і країну - у нас вона одна й іншої не буде.
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