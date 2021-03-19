Сотрудники российских спецслужб арестовали в городах Геленджике и Ярославле 14 человек, которых обвинили в подготовке террористических актов и массовых убийств.

Как сообщают в ФСБ, молодые люди якобы могли иметь непосредственное отношение к украинскому радикальному сообществу "МКУ". У задержанных обнаружили нацистские материалы и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия. Все эти предметы им якобы отправляли из Украины.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "МКУ", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев.

Отмечается, что в ФСБ рассказали, что арестованные успели дать "признательные" показания по делу. Они "рассказали", что для обучения массовым убийствам на территории Украины были созданы специальные тренировочные лагеря. Также в ФСБ добавили, что участники "МКУ" сожгли копию Знамя Победы.

Ранее мы писали, что за последние три года в России задержали и осудили более 2 тысяч 300 граждан Украины. Такое заявление сделали в украинском МИД.

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