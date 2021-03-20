Зеленский продлил санкции против российскиих банков [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении санкций в отношении российского "Сбербанка" и "Проминвестбанка". Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Санкции продлены на три года. Они предполагают запрет на вывод средств за пределы Украины. Согласно документу, МИД Украины должен проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поставить вопрос о введении аналогичных ограничений.
В 2017 году Украина ввела санкции против пяти работавших в стране структур российских госбанков: "Сбербанка", "ВТБ", "БМ Банка" (входил в "ВТБ"), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). В 2018 году банки группы "ВТБ" прекратили работу на Украине, а "Сбербанк" продал VS Bank.
Ранее сообщалось, что СНБО применил санкции к 19 компаниям из сферы пользования недрами и ввел санкции против 27 чиновников времен Януковича и Азарова.
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