Опозиція Грузії готує наймасштабнішу акцію протесту [ Редактировать ]
У Грузії опозиція оголосила нові акції протесту. Активісти звинувачують керівну партію "Грузинська мрія" у зриві переговорів щодо виходу країни з політичної кризи.
Нагадаю, місяць тому почалися репресії проти найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух". Тоді заарештували її лідера - Ніку Мелія.
Спалахнули протести. Серед вимог - звільнення політв'язнів і проведення дострокових виборів до парламенту. Нові акції протесту оголосили безстроковими. Першу наймасштабнішу готують на 15 травня.
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