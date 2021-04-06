В беларуском городе Глуск Могилевской области водитель на скорости влетел в толпу людей, идущих по тротуару, и скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Беларусь

Как рассказали правоохранители, ночью водитель автомобиля Audi поссорился в кафе с другими посетителями, что, предварительно, стало причиной наезда.

Перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа.

Отмечается, что в результате наезда пострадали 5 человек, одного из них медики госпитализировали. Пытавшегося скрыться от наказания водителя вскоре задержали за чертой города. Виновником оказался 34-летний житель Бобруйска, ранее уже находившийся в местах лишения свободы. Правоохранители открыли против него уголовное производство по факту покушения на убийство.

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Кроме того, под Хмельницким полицейский насмерть сбил женщину и сбежал. Глава Нацполиции отметил, что данный сотрудник уже уволен из полиции, материалы по данному делу будут переданы в Государственное бюро расследований.

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