Кожен десятий інфікований українець - киянин. Столичні медики виснажені, лікарні переповнені, тож вирішили розгортати додаткові ліжка в пологових будинках, дитячих лікарнях і протитуберкульозному диспансері. Подробиці - в Олени Логінової.

Чергова карета швидкої під'їжджає до лікарні. За дверима з попередженням про біологічну небезпеку на пацієнта з ковідом чекають медики. Для хворих на коронавірус тут облаштували 320 ліжок, але і їх не вистачає. Лікарі вкрай виснажені, та пацієнтів стає дедалі більше.

Петро Іващенко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №3:

Третя хвиля прогресує, якщо хтось думає, що ковід його мине це не так. І ті люди, які не хочуть щеплюватися, які думають, що його не існує я хотів би вони побували в нашій лікарні і побачили наших пацієнтів. Ми навіть змушені використовувати приставні ліжка в критичних ситуаціях використовувати коридори.

Захисні костюми, маски та щитки - спецодяг, у якому медикам доводиться працювати годинами. Пацієнти часто - тяжкі. Кожному треба приділити увагу. Щодня, ризикуючи власним життям, лікарі рятують хворих. А пацієнти, які на собі відчули, що таке COVID-19, застерігають інших.

А у нас люди такие, понимаете? Все-равно вон и в парках и гуляют, с детьми целыми толпами. Пока петух не клюне мужик не перехреститься. Дуже тяжко, у мене двосторонєє воспалєниє легких, жидкость в легких.

Медична система вже працює з надривом, каже мер столиці Віталій Кличко, який відвідав цю лікарню. У такій ситуації шукають додаткові місця для хворих в інших закладах.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Ситуація в Києві дуже складна. У нас є підготовлені вільні місця в пологових будинках і є в дитячих лікарнях, а більшість інших медзакладів, що приймають хворих на коронавірус заповнені. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються зокрема і в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню, облаштовують ліжка і вже набирають фахівців як і лікуватимуть хворих на коронавірус.

Київський міський голова звернувся до уряду й МОЗ надати доступ до лікування хворих на COVID-19 киян ще й у відомчих лікарнях столиці.