374 загиблих: в Україні опублікували нову ковід-статистику [ Редактировать ]
Число заражень Ковідом в Україні зростає. За минулу добу понад шість тисяч нових випадків.
Удвічі більше хворих одужали. Від ускладнень померли 374 людини. Найвищі показники поширення вірусу на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та в Києві.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили майже 790 тисяч осіб.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов
Подекуди за ліки з недоведеною ефективністю вимагають до тисячі доларів за ампулу. В Бразилії кількість померлих від Ковіду сягнула чотирьохсот тисяч - найбільше у світі, після США