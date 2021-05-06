З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили майже 790 тисяч осіб

Число заражень Ковідом в Україні зростає. За минулу добу понад шість тисяч нових випадків.

Удвічі більше хворих одужали. Від ускладнень померли 374 людини. Найвищі показники поширення вірусу на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині та в Києві.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили майже 790 тисяч осіб.