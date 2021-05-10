ЕС намерен одобрить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко [ Редактировать ]
Европейский союз готовит четвертый пакет санкций против режима Александр Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.
Под санкции могут попасть до 50 человек.
По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, новый пакет санкций будет "включать ответ на все последние действия, в том числе преследования польской общины".
Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели.
По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".
Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил спецслужбы США в подготовке его убийства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Юристи закидають білоруській верхівці злочини проти людяності - чому саме в Німеччині і чи є у цієї справи якась перспектива?
В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний
В понедельник, 10 мая, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине на фоне агрессии России
Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России
9 мая тысячи людей во всех городах Украины шли к памятникам воинам-освободителям, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти подвигу настоящих героев