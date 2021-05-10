Европейский союз готовит четвертый пакет санкций против режима Александр Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Под санкции могут попасть до 50 человек.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, новый пакет санкций будет "включать ответ на все последние действия, в том числе преследования польской общины".

Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели.

По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил спецслужбы США в подготовке его убийства.

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