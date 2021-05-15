В МИД ответили на слова Путина о превращении Украины в "антироссию" [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Заявления в Кремле о превращении Украины в "антипод" России говорят о непонимании внутренних процессов в Украине. Так спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментитровал "Укринформу" слова российского президента Владимира Путина, сказанные накануне.
Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира"не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство.
Дипломат подчеркнул, что Россия инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным, поэтому Киев вынужден идти на решительные шаги. Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве.
Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство России осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и заявил, что Украина рано или поздно точно будет в Европейском Союзе.
по теме
Высылки дипломатов начались после задержания 16 апреля украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Российские власти обвинили его в получении "материалов закрытого характера". Ему рекомендовали покинуть страну до 21 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудили евроатлантические устремления Украины и противодействие российской агрессии
Визит Энтоним Блинкена позволит обсудить возможную встречу Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, которая может состояться во время запланированного на лето европейского турне американского лидера.
Польша созвала встречу "Вишеградской четверки" для обсуждения действий России в Чехии, Украине и Беларуси
Зустріч буде присвячена російським актам саботажу у Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі