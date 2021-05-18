Ізраїльтяни ліквідували ватажка "Ісламського джихаду" [ Редактировать ]
Армія Ізраїлю випустила по Лівану два десятки ракет. Обстріляли місця, звідки намагалися вдарити по території єврейської держави. Напередодні ж ЦАХАЛ продовжив атаки на об'єкти в Секторі Гази.
Зокрема, ліквідували ще одного з ватажків "Ісламського джихаду", завдали удару по військово-морському підрозділу ХАМАСу та підземних тунелях. І прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів на цьому не зупиниться.
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