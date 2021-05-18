У вівторок, 18 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Європейської солідарності" Марія Іонова прокоментувала відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашко та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Уряд некомпетентний, його треба весь відправити у відставку. Але питання в тому, що уряд зараз формує президент України і мені би дуже хотілось, щоб саме монобільшість впливала на це рішення... По Степанову, це таке перекладання відповідальності і негативу на людей, які мабуть не змогли виконати і фантазії президента", - заявила депутат.

Вона також зазначила: "Вибачте, але якщо ми говоримо про охорону здоров'я, то у всьому світі це така боротьба лідерів саме за вакцини і те, що зараз Україна на останньому місці в Європі по вакцинації... Тому "Європейська солідарність" - єдина опозиційна фракція, яка не голосувала за жодного міністра. Звичайно, що за відставку ми голосуємо, тому що прізвище тут неважливе - президент весь час вирішує".

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, чому відмовився писати заяву на звільнення.