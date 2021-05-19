Шестирічна Євангеліна-Марія Дуденчук із Прикарпаття потребує допомоги. У дівчинки вади розвитку одразу кількох органів, серед них і легенів. Дитина постійно з трубкою в горлі, що спричиняє регулярні судоми. Шанс на нормальне життя дали закордонні лікарі. Втім, така унікальна операція коштує сто тисяч доларів. У мами дівчинки, яка виховує доньку сама, таких грошей немає.

Вітер віє, сховаємо, шию заховаємо і трубучку, так.

Шестирічна Євангеліна разом із мамою збирається на прогулянку. З дому вони виходять украй рідко - і лише за певних погодних умов. Цьогоріч на вулиці дитина була лічені рази.

Легені відкриті, трубка стоїть прямо в трахеї. Якщо менше десяти градусів тепла - ми не можемо, ми пробували але дитину починає душити, спазмувати дихальні шляхи.

Із цією трубкою в горлі маленька Євангеліна живе від народження. В неї рідкісне захворювання - синдром Чардж. Це порушення в роботі одразу кількох органів. Ваду серця в дитини виявили ще в утробі. Прооперували вже на другий день після народження. Потім - ще дві операції. Проте згодом кількість недуг лише зростала.

Галина Долішняк, мама дівчинки:

У неї була атрезія хоан це носик зарозший, який пробивали, у неї нема паращитовидної залози - це гормон який виробляє кальцій тому ми на замісній терапії. Пережили операції на шлунку, наклади антирефлексний клапан - страшні рвоти.

Дихати самостійно дівчинка теж не може. Усе її життя залежить від ось цієї крихітної трубки в горлі.

Галина Долішняк, мама дівчинки:

Коли трубка спазмує не дає дихати, коли вона задихається, але в неї такі приступи, що вона не дає нічого робити, коли душить дитину збирає такий страх.

У Євангелінки затримка росту і розвитку, вона досі не розмовляє. Медики кажуть - частина цих проблем може зникнути, якщо зробити необхідні операції й вилучити трубку.

Сергій Максимов, лікар-педіатр Коломийської дитячої лікарні:

Є велика необхідність проведення оперативного втручання по відновленню дихальних шляхів даної дитинки. Щоб в подальшому дитинка могла більш адаптуватися в соціум, це все йде і на мовну активність. Впливає на дитячий організм.

Прийняти маленьку пацієнтку погодилася одна з клінік в Ізраїлі. Утім, ціна питання - сто тисяч доларів. Для мами дівчинки ця сума просто захмарна. Жінка виховує доньку сама, чоловік помер два роки тому.

Ми змушені просити допомогти цій дитині. Зібрати кошти щоб їй просто подарувати шанс дихати. Дихати це те, з чим кожен народжується по праву а я їй допомагаю це кожен день.

Реквізити для допомоги:

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Долiшняк Галина Миколаївна (мама дівчинки)