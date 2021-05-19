Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства. Кая Каллас пообещала, что Украина в своих евроатлантических устремлениях может рассчитывать на ее страну.

Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский Союз, НАТО, ООН.

Председатель правительства Эстонии Кая Каллас находится в Украине с трехдневным визитом, в среду она провела встречу с главой украинского государства.

Отдельное внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с Европейским Союзом. Владимир Зеленский отметил стратегическую цель Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС.

Напомним, что 8 мая президент Латвии Егилс Левитс также подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали лидеры Литвы и Польши.

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Ранее в интервью французской газете Le Figaro во время визита в Париж Владимир Зеленский заявил, что НАТО и Евросоюзу уже пора принять Украину в свой состав.

Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО.

По словам Зеленского, сейчас настал момент "перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО".

Напомним, что 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".