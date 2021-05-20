В четвер, 20 травня, під час передачі "Акцент" на телеканалі НТН експерт з політичних питань "Українського інституту майбутнього" Ігор Попов розповів, чому президенту не вдалось виконати основні обіцянки.

На каденцію 5 років президент України Володимир Зеленський дав 647 обіцянок, виконав-184, провалив - 102, в процесі реалізації – 361. Такі дані дає ГО "Слово і діло".

Якщо врахувати, що це пройшло 2 роки, коли він багато чому вчився, то він став не просто політиком, а й державником. Він зрозумів, як працюють всі ці механізми, як їх ефективно використовувати, почав підбирати більш ефективні кадри.

Серед основних обіцянок президента були мир, тарифи та подолання бідності. Щодо корупції, сьогодні прямої відповіді не було. Ігор Попов розповів, чи бачить він механізми, які б дозволили це зробити?

Дійсно, вони швидко виконали те, що залежало від президента, Кабміна і парламенту. Це діджиталізація, це було зробити легко, але вони зробили. Це народовладдя, тобто це скасування депутатської недоторканості, імпічмент президента, референдум. Це те, що багато років не робилось. Ми доходимо до питання тарифів. Тут однієї політичної волі недостатньо. Тут є економічні передумови і, можливо, вони були занадто романтичні, коли обіцяли це швидко вирішити.

Те саме з війною. Погляд був "якщо ми просто перестанемо стріляти – війна припиниться". Через рік вже сказали "ні, якщо та сторона перестане стріляти, тоді війна припиниться".

Досягненням у безпековому напрямку - це, звичайно обміни моряків та піврічне перемир’я на Донбасі.

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