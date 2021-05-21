Серфери світу готуються до Олімпіади у Токіо [ Редактировать ]
Бейсбол, карате, спортивне сходження, скейтбординг і серфінг додали у перелік олімпійських видів спорту. Усе, щоб залучити більше молоді до занять спортом. Як готуються до Ігор у Токіо серфінгісти - розкаже Вікторія Парфенюк.
Олімпійські Ігри-2020 відтепер теж на хвилі. Цьогоріч до програми доєднали кілька нових видів спорту, серед них серфінг. 20 жінок і стільки ж чоловіків підкорюватимуть хвилі, змагаючись за олімпійське золото. Ігри відбудуться вже за два місяці неподалік Токіо.
Габріель Медіна, серфер із Бразилії:
Ці Олімпійські ігри будуть веселими. Увесь світ спостерігатиме за нами, це досить визначна подія у світі спорту, і я дуже радий, що беру участь. Хоча ці змагання будуть не з легких. Адже хвилі в Японії - замалі. Проте якщо ти хочеш бути найкращим, то мусиш змагатися за будь-яких умов.
Змагання із серфінгу триватимуть вісім днів на пляжі Цурігасакі. І хоча хвилі там півтора метра заввишки, деякі спортсмени занепокоєні. Мовляв, погодні умови можуть зіпсувати виступ.
Стефані Гілмор, семикратна чемпіонка світу із серфінгу:
В океані не в усіх рівні шанси. Тому потрібні штучні хвилі. Тоді спортсмени будуть в однакових умовах. І їх оцінюватимуть суто за майстерність.
Та на цих іграх штучних хвиль не буде. Оскільки серфінг у змаганнях уперше, то й підготовка до нього - суцільний експеримент. Проте досвідчені спортсмени за хвилі не переймаються, кажуть, усе залежить від умінь.
Саллі Фіцгіббонс, серферка з Австралії:
Очевидно, це буде лише технічний серфінг на малих хвилях. Я наполегливо працювала саме над технікою і дуже пишаюся тим, що вмію робити це саме за несприятливих погодних умов. Ось тут моє австралійське походження і стане в пригоді. Тому сподіваюся, зможу викластися на повну.
А на серферів, які потраплять на Олімпійські ігри 2024 року, чекає зовсім інший виклик. Змагання прийматиме Франція. І програма із серфінгу відбудеться на пляжах острова Таїті. Місці, яке вважають одним із найгарніших і водночас найнебезпечніших для серфінгу.
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