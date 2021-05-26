На территории Украины смертность от коронавирусной инфекции уменьшилась вдвое. Такая ситуация возникла на фоне улучшения ситуации с заболеваемостью. Об этом говорится в прогнозе ученых из Национальной академии наук Украины.

Согласно статистике, смертность от COVID-19 в стране уменьшилась более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.

Отмечается, что за минувшие сутки на территории Украины от коронавируса умерли 208 человек, при этом за весь период эпидемии в стране от инфекции скончались 49 893 человек.

Ранее мы писали, что главная причина высокой смертности от COVID-19 в стране - неправильные назначения лекарств и отсутствие уголовной ответственности за врачебные ошибки. Специального лекарства от коронавируса пока нет, как и от многих специфических заболеваний.

Кроме того, Национальная академия наук Украины представила данные о примерной смертности от коронавируса в стране. Летальных случаев от COVID-19 варьируются от 90 до 110 тысяч, такие данные взяты исходя из обновленных данных о смертности от COVID от Министерства юстиции Украины.

Читайте также, в Украине смертность населения превысила прошлогодний уровень на 16,8%, в том числе в марте на 34,4%. Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человека (в прошлом году 51 085).

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